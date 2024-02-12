Лучше бы его не было — харьковчанин о своем фильме, номинированном на Оскар

Харьковчанин Мстислав Чернов, получивший премию Гильдии режиссеров США за документальный фильм «20 дней в Мариуполе» и претендующий на Оскар, отметил, что основной смысл этих наград для него — чтобы в мире об Украине не забывали.

«Это сигнал от Гильдии режиссеров к тем, кто голосует на «Оскаре», к тем, кто выбирает победителей. Это очень важный шаг. Также это очень важно для того, чтобы об Украине помнили. Потому что каждый день, когда об Украине не говорят в мире, это плохо», — прокомментировал Чернов последнюю награду.

Он уточнил, что 2024-й — это год выборов в мире, и многие политики пытаются сделать из поддержки Украины политический и гуманитарный вопросы.

«Мы все понимаем, что лучше бы этого фильма не было. Лучше бы Россия на нас не напала. Лучше бы она не убила всех этих людей, наших соотечественников. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, каждый раз, когда я об этом говорю, я как так вот, как мы сейчас с вами разговариваем, вижу карту тревог. И говорю об этом: вы знаете, что вот пока мы с вами здесь разговариваем, сейчас российские бомбы бьют по украинским городам. Это был Мариуполь, потом был Бахмут, сейчас это Авдеевка, Киев, Харьков, мой город, и так далее. Это актуально. И судьи тоже понимают, что здесь речь идет не только о кино, но еще и о важности темы», — добавил режиссер.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

Фильм «20 дней в Мариуполе» номинирован на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». Вручать статуэтки победителям будут в Лос-Анджелесе 11 марта.