Краще б його не було – харків’янин Чернов про свій фільм, номінований на Оскар

Харків’янин Мстислав Чернов, який отримав премію Гільдії режисерів США за документальний фільм “20 днів у Маріуполі” та претендує на Оскар, зазначив, що основний сенс цих нагород для нього – щоб у світі про Україну не забували.

“Це сигнал від Гільдії режисерів до тих, хто голосує на Оскарі, до тих, хто обирає переможців. Це дуже важливий крок. Також це дуже важливо для того, щоб про Україну пам’ятали. Тому що кожен день, коли про Україну не говорять у світі, це погано“, – прокоментував Чернов останню нагороду.

Він уточнив, що 2024-й – це рік виборів у світі, і багато політиків намагаються зробити з підтримки України політичне та гуманітарне питання.

“Ми всі розуміємо, що краще б цього фільму не було. Краще б Росія на нас не напала, краще б вона не вбила всіх цих людей, наших співвітчизників. Кожен раз, коли я виходжу на сцену, кожен раз, коли я про це говорю, я якраз от, як ми зараз з вами розмовляємо, бачу мапу тривог. І кажу про це: ви знаєте, що от поки ми з вами тут розмовляємо, зараз російські бомби б’ють по українських містах. Це був Маріуполь, потім був Бахмут, зараз це Авдіївка, Київ, Харків, моє місто, і так далі. Це актуально. І судді теж розуміють, що тут йдеться не тільки про кіно, але ще і про важливість теми”, – додав режисер.

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Члени команди The Associated Press стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду у номінації «За служіння суспільству».

Фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано на найпрестижнішу американську кінопремію «Оскар». Вручатимуть статуетки переможцям у Лос-Анджелесі 11 березня.