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Утечка топлива в Харькове: проверили воду из источников, сообщают о рисках

Общество 13:33   05.03.2024
Виктория Яковенко
Утечка топлива в Харькове: проверили воду из источников, сообщают о рисках

Специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» взяли очередные пробы воды в источниках, которые находятся вблизи места утечки нефтепродуктов в результате удара вражеских «шахедов».

«На прошлой неделе проведен отбор и исследование проб воды для определения содержания нефтепродуктов из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: каптажи природных источников (Петренко 1, 2, 3) и по ул. Печенежской, 1-А (возле моста по проспекту Льва Ландау), колодцы и индивидуальные скважины на территории частных домов, попавших в зону аварийного загрязнения нефтепродуктами. По результатам исследований сейчас содержание нефтепродуктов в подземных горизонтах не превышает гигиенический норматив ≤ 0,1 мг/дм3», – сообщили специалисты.

В то же время в центре отметили, что нефтепродукты могут проникнуть через почву в подземные водоносные горизонты, поэтому существуют риски загрязнения воды.

Специалисты призвали не употреблять воду из источников близких к зоне загрязнения нефтепродуктами.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» взяли очередные пробы воды в источниках, которые находятся вблизи места утечки нефтепродуктов в результате удара вражеских «шахедов».".