Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел, повідомляють про ризики

Фахівці ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» взяли чергові проби води в джерелах, які знаходяться поблизу місця витоку нафтопродуктів внаслідок удару ворожих «шахедів».

«Минулого тижня проведено відбір та дослідження проб води для визначення вмісту нафтопродуктів з джерел нецентралізованого питного водопостачання: каптажі природних джерел (Петренки 1, 2, 3) та по вул. Печенізькій, 1-А (біля моста по проспекту Льва Ландау), колодязі та індивідуальні свердловини на території приватних будинків, які потрапили в зону аварійного забруднення нафтопродуктами. За результатами досліджень наразі вміст нафтопродуктів у підземних горизонтах не перевищує гігієнічний норматив ≤ 0,1 мг/дм3», – повідомили фахівці.

Водночас у центрі зазначили, що нафтопродукти можуть просочитися через ґрунт у підземні водоносні горизонти, тож існують ризики забруднення води.

Фахівці закликали не вживати воду з джерел близьких до зони забруднення нафтопродуктами.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.