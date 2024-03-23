«Сложнее всего в Харькове» — Зеленский о последствиях ударов РФ 22.03

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады по восстановительным работам в областях после российского удара в пятницу, 22 марта.

«Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас», – отметил Зеленский.

Он также заявил, что вся Днепропетровская область, кроме части Никополя, – со светом. Почти повсюду – на Сумщине, Полтавщине, Одещине, Винничине, Франковщине, Хмельнитчине, Николаеве и Запорожье, восстановлена техническая возможность подачи электричества.

«В части громад действуют аварийные графики отключений», — добавил Зеленский.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что в Харькове некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.