«Найскладніше досі у Харкові» – Зеленський про наслідки ударів РФ 22.03
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо відновлювальних робіт в областях після російського удару в пʼятницю, 22 березня.
«Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз», – зазначив Зеленський.
Він також заявив, що вся Дніпропетровська область, окрім частини Нікополя, – зі світлом. Майже всюди – на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, Миколаєві і Запоріжжі, відновлено технічну можливість подачі електрики.
«В частині громад діють аварійні графіки відключень», – додав Зеленський.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Зеленський, президент, рф, світло, удары, Хаарьков;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо відновлювальних робіт в областях після російського удару в пʼятницю, 22 березня.".