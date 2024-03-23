«Найскладніше досі у Харкові» – Зеленський про наслідки ударів РФ 22.03

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо відновлювальних робіт в областях після російського удару в пʼятницю, 22 березня.

«Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз», – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що вся Дніпропетровська область, окрім частини Нікополя, – зі світлом. Майже всюди – на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, Миколаєві і Запоріжжі, відновлено технічну можливість подачі електрики.

«В частині громад діють аварійні графіки відключень», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.