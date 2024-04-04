Мужчину спасали после удара «шахеда» по жилому дому в Харькове (видео)
ГСЧС опубликовала видео спасения одного из пострадавших от удара «шахедов» в Харькове.
«Один из «шахедов» попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж, и вызвав пожар. В то же время, когда спасатели получили повторный удар беспилотниками, проходила операция по спасению жизни 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытие на третьем этаже. К этой операции были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкрата деблокировали человека и передали медикам. К счастью, мужчина получил незначительные повреждения», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Три спасателя погибли в Харькове этой ночью из-за повторного удара российского «шахеда» по месту, где уже велись спасательные работы.
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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС опубликовала видео спасения одного из пострадавших от удара «шахедов» в Харькове".