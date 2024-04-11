В Харькове ракеты повредили квартиру и объекты энергетики — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
«11 апреля 05:10 г. Харьков произошел ракетный обстрел С-300 по энергоинфраструктуре. В результате обстрела также повреждена квартира», — проинформировал он.
По данным Синегубова, в Харьковской области за сутки погибли три человека: две женщины и 14-летняя девочка в Липцах. Также четыре человека ранены: два человека в Липцах (женщина 38 лет и 17-летний парень), два мужчины в Волчанске (55-летний охранник ЦРБ и 53-летний гражданский).
По Малой Даниловке ударили КАБ — повреждено учебное заведение. Также управляемую авиабомбу сбросили на село Кругляковка — повреждены два дома.
Под артиллерийскими и минометными обстрелами было около 15 населенных пунктов Харьковщины.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".