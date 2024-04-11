В Харькове ракеты повредили квартиру и объекты энергетики — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 апреля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

«11 апреля 05:10 г. Харьков произошел ракетный обстрел С-300 по энергоинфраструктуре. В результате обстрела также повреждена квартира», — проинформировал он.

По данным Синегубова, в Харьковской области за сутки погибли три человека: две женщины и 14-летняя девочка в Липцах. Также четыре человека ранены: два человека в Липцах (женщина 38 лет и 17-летний парень), два мужчины в Волчанске (55-летний охранник ЦРБ и 53-летний гражданский).

По Малой Даниловке ударили КАБ — повреждено учебное заведение. Также управляемую авиабомбу сбросили на село Кругляковка — повреждены два дома.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами было около 15 населенных пунктов Харьковщины.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.