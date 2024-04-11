У Харкові ракети пошкодили квартиру та об’єкти енергетики – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 11 квітня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби.
“11 квітня 05:10 м. Харків відбувся ракетний обстріл С-300 по енергоінфраструктурі. Внаслідок обстрілу також пошкоджено квартиру”, – поінформував він.
За даними Синєгубова, на Харківщині за добу загинули троє людей: дві жінки та 14-річна дівчинка в Липцях. Також четверо людей поранено: двоє людей у Липцях (жінка 38 років та 17-річний хлопець), двоє чоловіків у Вовчанську (55-річний охоронець ЦРЛ та 53-річний цивільний).
По Малій Данилівці вдарили КАБ – пошкоджений навчальний заклад. Також керовану авіабомбу скинули на село Кругляківка – пошкоджені два будинки.
Під артилерійським та мінометним обстрілами було близько 15 населених пунктів Харківщини.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 11 квітня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби".