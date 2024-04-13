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Главные новости Харькова 13.04: авиаудары нанесли по 5 населенным пунктам

Общество 08:05   13.04.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 13.04: авиаудары нанесли по 5 населенным пунктам Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Россияне нанесли авиаудары по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".