Главные новости Харькова 13.04: авиаудары нанесли по 5 населенным пунктам
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Россияне нанесли авиаудары по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 08:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".