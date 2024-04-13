Головні новини Харкова 13.04: авіаудари завдали по 5 населених пунктах
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Росіяни завдали авіаударів по 5 населених пунктах Харківщини — Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Минулої доби росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка Харківської області.
Під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 08:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".