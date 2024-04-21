Ситуация со светом: 260 тысяч абонентов отключены на Харьковщине
260 тысяч абонентов отключены в Харьковской области из-за сетевых ограничений, сообщили в Минэнерго.
Также, по данным министерства, из-за боевых действий в течение прошлых суток были обесточены 426 потребителей. 2032 точки учета, которые отключались ранее, запитали.
Ранее был опубликован график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки. Как сообщали в Минэнерго, 21 апреля свет в регионе должны отключать по графику.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, Минэнерго, отключения, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 12:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "260 тысяч абонентов отключены в Харьковской области из-за сетевых ограничений, сообщили в Минэнерго".