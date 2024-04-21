Ситуация со светом: 260 тысяч абонентов отключены на Харьковщине

260 тысяч абонентов отключены в Харьковской области из-за сетевых ограничений, сообщили в Минэнерго.

Также, по данным министерства, из-за боевых действий в течение прошлых суток были обесточены 426 потребителей. 2032 точки учета, которые отключались ранее, запитали.

Ранее был опубликован график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки. Как сообщали в Минэнерго, 21 апреля свет в регионе должны отключать по графику.