Ситуація зі світлом: 260 тисяч абонентів відключені на Харківщині

260 тисяч абонентів відключені в Харківській області через мережеві обмеження, повідомили в Міненерго.

Також, за даними міністерства, через бойові дії протягом минулої доби були знеструмлені 426 споживачів. 2032 точки обліку, які відключалися раніше, заживили.

Раніше був опублікований графік відключень електрики в Харкові та області на період з 21 по 24 квітня. Усі абоненти, як і раніше, розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу. Як повідомляли в Міненерго, 21 квітня світло в регіоні мають вимикати за графіком.