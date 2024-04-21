Ситуація зі світлом: 260 тисяч абонентів відключені на Харківщині
260 тисяч абонентів відключені в Харківській області через мережеві обмеження, повідомили в Міненерго.
Також, за даними міністерства, через бойові дії протягом минулої доби були знеструмлені 426 споживачів. 2032 точки обліку, які відключалися раніше, заживили.
Раніше був опублікований графік відключень електрики в Харкові та області на період з 21 по 24 квітня. Усі абоненти, як і раніше, розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу. Як повідомляли в Міненерго, 21 квітня світло в регіоні мають вимикати за графіком.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 12:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "260 тисяч абонентів відключені в Харківській області через мережеві обмеження, повідомили в Міненерго".