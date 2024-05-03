Два частных дома разрушены в результате обстрела Харькова – Клименко (фото)

Министр МВД Украины Игорь Клименко сообщил о последствиях ударов по Харькову днем ​​3 мая.

«В результате очередного обстрела в городе разрушены 2 частных дома. По одному адресу удалось спасти мужчину. По другому, к сожалению, погибла пожилая женщина. Ее тело достали из-под завалов. Под обстрелы в городе также попал трамвай. К счастью, обошлось без пострадавших», – отметил Клименко.

Он добавил, что на месте попаданий работают спасатели, полицейские и все необходимые службы.

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Предварительно, россияне ударили КАБ. Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста. Позже Синегубов сообщил о еще одном пострадавшем — 66-летний мужчина получил акубаротравму.