Два приватні будинки зруйновані внаслідок обстрілу Харкова – Клименко (фото)

Міністр МВС України Ігор Клименко повідомив про наслідки ударів по Харкову вдень 3 травня.

«Внаслідок чергового обстрілу в місті зруйновано 2 приватних будинки. За однією адресою вдалося врятувати чоловіка. За іншою, на жаль, загинула жінка похилого віку. Її тіло дістали з-під завалів. Під обстріл у місті також потрапив трамвай. На щастя, обійшлося без потерпілих», – зазначив Клименко.

Він додав, що на місці влучань працюють рятувальники, поліцейські та всі необхідні служби.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ. Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14.24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку. Пізніше Синегубов повідомив про ще одного постраждалого – 66-річний чоловік отримав акубаротравму.