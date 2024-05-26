Первые минуты после удара по «Эпицентру»: видео с нагрудных камер патрульных
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий опубликовал видео того, как полицейские оказывали помощь пострадавшим гипермаркете в Харькове в первые минуты после «прилета».
«Помощь гражданам, пострадавшим в результате вражеского обстрела торгового центра в Харькове, — видео с нагрудных камер патрульных», — подписал он.
Белошицкий отметил, что процесс идентификации погибших в «Эпицентре» еще продолжается.
«Пострадали 43 человека, из которых 13 женщин и 30 мужчин, — уточнил он. — Без вести пропавшими считаются 17 граждан, из которых девять мужчин и восемь женщин. Из 13 извлеченных из-под завалов тел идентифицированы три человека, из которых одно лицо идентифицировали с помощью экспресс-анализа ДНК».
Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции: (093) 494-31-62 или 102.
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Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре утром 26 мая сообщали, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 14 погибших.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: белошицкий, загиблі, патрульная полиция, погибшие, прилет, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 14:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий опубликовал видео того, как полицейские оказывали помощь пострадавшим гипермаркете в Харькове в первые минуты после «прилета»".