Перші хвилини після удару по “Епіцентру”: відео з нагрудних камер патрульних

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував відео того, як поліціянти надавали допомогу постраждалим у гіпермаркеті в Харкові в перші хвилини після “прильоту”.

“Допомога громадянам, що постраждали внаслідок ворожого обстрілу торгового центру у Харкові — відео з нагрудних камер патрульних”, – підписав він.

Білошицький зазначив, що процес ідентифікації загиблих в “Епіцентрі” ще триває.

“Постраждали 43 особи, з яких 13 жінок і 30 чоловіків, – уточнив він. – Безвісти зниклими вважаються 17 громадян, з яких дев’ять чоловіків і вісім жінок. З 13 вилучених з-під завалів тіл, ідентифіковані три особи, з яких одну особу ідентифікували за допомогою експрес-аналізу ДНК”.

Усі, хто втратив зв’язок із близькими, можуть звернутися за телефонами поліції: (093) 494-31-62 або 102.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі вранці 26 травня повідомляли, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 14 загиблих.