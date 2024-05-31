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Убирают стекла, распиливают ветки: в Харькове устраняют последствия удара

Общество 12:45   31.05.2024
Виктория Яковенко
Убирают стекла, распиливают ветки: в Харькове устраняют последствия удара Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики работают на месте ночного обстрела Новобаварского района Харькова.

По данным Харьковского горсовета, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, ветки и габаритный мусор.

А специалисты СКП «Харьковзеленстрой» распиливают ветки и помогают другим коммунальным службам добраться до верхних этажей, чтобы закрыть контуры выбитых окон.

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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».  Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 26 пострадавших. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики работают на месте ночного обстрела Новобаварского района Харькова.".