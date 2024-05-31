Прибирають бите скло, розпилюють гілки: у Харкові усувають наслідки удару
Комунальники працюють на місці нічного обстрілу Новобаварського району Харкова.
За даними Харківської міськради, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло, гілля та габаритне сміття.
А фахівці СКП «Харківзеленбуд» розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон.
Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 26 постраждалих. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, окна, последствия, стекла, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прибирають бите скло, розпилюють гілки: у Харкові усувають наслідки удару»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники працюють на місці нічного обстрілу Новобаварського району Харкова.".