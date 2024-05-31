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Прибирають бите скло, розпилюють гілки: у Харкові усувають наслідки удару

Суспільство 12:45   31.05.2024
Вікторія Яковенко
Прибирають бите скло, розпилюють гілки: у Харкові усувають наслідки удару Фото: Харківська міськрада

Комунальники працюють на місці нічного обстрілу Новобаварського району Харкова.

За даними Харківської міськради, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло, гілля та габаритне сміття.

А фахівці СКП «Харківзеленбуд» розпилюють гілки та допомагають іншим комунальним службам дістатися верхніх поверхів, щоб закрити контури вибитих вікон.

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Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 26 постраждалих. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники працюють на місці нічного обстрілу Новобаварського району Харкова.".