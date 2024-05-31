В каком состоянии раненые дети из-за ночного удара по Харькову: данные ХОВА

Пострадавшие в результате ночного удара по Харькову 12-летняя девочка и 11-летний мальчик находятся в среднем состоянии.

Как сообщил в эфире нацмарафона директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, всего из-за обстрела были госпитализированы восемь человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

В Новобаварском районе из-за удара повреждены более 30 домов.

«В частности, выбиты стекла, повреждены фасады, выбиты двери», — отметил Сокол.

По прогнозам ХОВА, разбор завалов на месте удара планируют завершить сегодня.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Известно о пяти погибших и 26 пострадавших. Ликвидация последствий ударов еще продолжается.