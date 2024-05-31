У якому стані поранені діти через нічний удар по Харкову: дані ХОВА
Постраждалі внаслідок нічного удару по Харкову 12-річна дівчинка та 11-річний хлопець знаходяться у середньому стані.
Як повідомив в етері нацмарафону директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, загалом через обстріл були шпиталізовані вісім людей, двоє з них – у важкому стані.
У Новобаварському районі через удар пошкоджені понад 30 будинків.
«Зокрема, вибиті шибки, пошкоджені фасади, вибиті двері», – зазначив Сокол.
За прогнозами ХОВА, розбір завалів на місці удару планують завершити сьогодні.
Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 26 постраждалих. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, ночной, ранены, удар, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У якому стані поранені діти через нічний удар по Харкову: дані ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалі внаслідок нічного удару по Харкову 12-річна дівчинка та 11-річний хлопець знаходяться у середньому стані.".