У якому стані поранені діти через нічний удар по Харкову: дані ХОВА

Постраждалі внаслідок нічного удару по Харкову 12-річна дівчинка та 11-річний хлопець знаходяться у середньому стані.

Як повідомив в етері нацмарафону директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, загалом через обстріл були шпиталізовані вісім людей, двоє з них – у важкому стані.

У Новобаварському районі через удар пошкоджені понад 30 будинків.

«Зокрема, вибиті шибки, пошкоджені фасади, вибиті двері», – зазначив Сокол.

За прогнозами ХОВА, розбір завалів на місці удару планують завершити сьогодні.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та поліціянт, які прибули на місце першого “прильоту”. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Відомо про п’ятьох загиблих та 26 постраждалих. Ліквідація наслідків ударів ще продовжується.