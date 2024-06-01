Тело еще одного погибшего нашли под завалами дома в Харькове – Терехов

Под завалами дома в Новобаварском районе нашли тело еще одного погибшего.

«Только что под завалами жилого дома, по которому вчерашней ночью нанесли удары оккупанты, нашли тело еще одного погибшего», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 10:20.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли семь человек — шестеро из-за удара по многоэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко «Суспільне. Харків». Пострадали 25 людей.