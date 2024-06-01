Тіло ще одного загиблого знайшли під завалами будинку в Харкові – Терехов

Під завалами будинку в Новобаварському районі знайшли тіло ще одного загиблого.

«Щойно під завалами житлового будинку, по якому вчорашньої ночі завдали ударів російські окупанти, знайшли тіло ще одного загиблого», – написав мер Харкова Ігор Терехов о 10:20.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50 30 червня. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та працівник поліції, які прибули на місце першого “прильоту”. Синєгубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Загинули сім людей – шестеро через удар по багатоповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко “Суспільне. Харків”. Постраждали 25 людей.