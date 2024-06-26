Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших
Харьковская областная прокуратура опубликовала фото из села Бобровка, где под ударом российских КАБов оказались дачные домики.
«25 июня около 16:45 войска РФ нанесли авиаудары по дачным секторам в селе Бобровка Харьковского района. В результате атак травмы разной степени тяжести получили шесть человек: три женщины в возрасте 61, 86 и 41 лет и трое мужчин 46, 57 и 67 лет», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуроров, повреждены не менее 20 дачных домовладений, автомобили и хозпостройки.
На месте следователи задокументировали очередное военное преступление РФ.
Читайте также: КАБом-250 с GPS-модулем впервые ударили россияне по Харькову – Синегубов
Напомним, около 16:35 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по селу Бобровка под Харьковом. Изначально было известно про четырех пострадавших: двух мужчин госпитализировали, двум женщинам помощь оказали на месте.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бобровка, новости Харькова, пострадавшие, прилет, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото из села Бобровка, где под ударом российских КАБов оказались дачные домики".