Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото из села Бобровка, где под ударом российских КАБов оказались дачные домики.

«25 июня около 16:45 войска РФ нанесли авиаудары по дачным секторам в селе Бобровка Харьковского района. В результате атак травмы разной степени тяжести получили шесть человек: три женщины в возрасте 61, 86 и 41 лет и трое мужчин 46, 57 и 67 лет», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, повреждены не менее 20 дачных домовладений, автомобили и хозпостройки.

На месте следователи задокументировали очередное военное преступление РФ.

Напомним, около 16:35 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по селу Бобровка под Харьковом. Изначально было известно про четырех пострадавших: двух мужчин госпитализировали, двум женщинам помощь оказали на месте.