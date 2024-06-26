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Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших

Происшествия 09:25   26.06.2024
Оксана Горун
Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото из села Бобровка, где под ударом российских КАБов оказались дачные домики.

«25 июня около 16:45 войска РФ нанесли авиаудары по дачным секторам в селе Бобровка Харьковского района. В результате атак травмы разной степени тяжести получили шесть человек: три женщины в возрасте 61, 86 и 41 лет и трое мужчин 46, 57 и 67 лет», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным прокуроров, повреждены не менее 20 дачных домовладений, автомобили и хозпостройки.

На месте следователи задокументировали очередное военное преступление РФ.

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Напомним, около 16:35 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по селу Бобровка под Харьковом. Изначально было известно про четырех пострадавших: двух мужчин госпитализировали, двум женщинам помощь оказали на месте.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото из села Бобровка, где под ударом российских КАБов оказались дачные домики".