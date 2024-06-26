З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото із села Бобрівка, де під ударом російських КАБів опинилися дачні будиночки.

“25 червня близько 16:45 війська рф завдали авіаудари по дачних секторах у селі Бобрівка Харківського району. Внаслідок атак травми різного ступеня тяжкості отримали шість людей: троє жінок віком 61, 86 та 41 років і троє чоловіків 46, 57 та 67 років“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, пошкоджено не менше 20 дачних домоволодінь, автомобілі та господарчі споруди.

На місці слідчі задокументували черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, близько 16:35 25 червня в Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по селу Бобрівка під Харковом. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих: двох чоловіків госпіталізували, двом жінкам надали допомогу на місці.