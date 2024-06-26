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З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих

Події 09:25   26.06.2024
Оксана Горун
З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото із села Бобрівка, де під ударом російських КАБів опинилися дачні будиночки.

25 червня близько 16:45 війська рф завдали авіаудари по дачних секторах у селі Бобрівка Харківського району. Внаслідок атак травми різного ступеня тяжкості отримали шість людей: троє жінок віком 61, 86 та 41 років і троє чоловіків 46, 57 та 67 років“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

удар по Бобрівці 25 червня 2

За даними прокурорів, пошкоджено не менше 20 дачних домоволодінь, автомобілі та господарчі споруди.

На місці слідчі задокументували черговий воєнний злочин РФ.

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удар по Бобрівці 25 червня 3

Нагадаємо, близько 16:35 25 червня в Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по селу Бобрівка під Харковом. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих: двох чоловіків госпіталізували, двом жінкам надали допомогу на місці.

удар по Бобрівці 25 червня 4

удар по Бобрівці 25 червня 5

Автор: Оксана Горун
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18:31
Четверо постраждалих через удари КАБами по селу Бобрівка під Харковом

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 09:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала фото із села Бобрівка, де під ударом російських КАБів опинилися дачні будиночки".