З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих
Харківська обласна прокуратура опублікувала фото із села Бобрівка, де під ударом російських КАБів опинилися дачні будиночки.
“25 червня близько 16:45 війська рф завдали авіаудари по дачних секторах у селі Бобрівка Харківського району. Внаслідок атак травми різного ступеня тяжкості отримали шість людей: троє жінок віком 61, 86 та 41 років і троє чоловіків 46, 57 та 67 років“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, пошкоджено не менше 20 дачних домоволодінь, автомобілі та господарчі споруди.
На місці слідчі задокументували черговий воєнний злочин РФ.
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Нагадаємо, близько 16:35 25 червня в Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по селу Бобрівка під Харковом. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих: двох чоловіків госпіталізували, двом жінкам надали допомогу на місці.
- Категорії: Події, Харків; Теги: бобровка, новини Харкова, пострадалі, прилет, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала фото із села Бобрівка, де під ударом російських КАБів опинилися дачні будиночки".