Главные новости Харькова 7 июля: как прошла ночь

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07:36

Ночью над Харьковской областью летали «шахеды»

Тревогу в Харькове и области объявили с вечера 6 июля — в 22:15. Изначально начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами.

Позже к активности вражеской тактической авиации добавилась угроза атаки «шахедов». В 23:06 об ударных беспилотниках сообщили Воздушные силы ВСУ.

О перемещении «шахедов» в небе над Харьковщиной сообщали до двух часов ночи. Около полуночи беспилотники были в районе Харькова.

Отбой дали в 06:04. Однако ненадолго. Уже в 06:40 тревога продолжилась. Она актуальна и по состоянию на 07:30.