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Главные новости Харькова 7 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:36   07.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 7 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:36

Ночью над Харьковской областью летали «шахеды»

Тревогу в Харькове и области объявили с вечера 6 июля — в 22:15. Изначально начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами.

Позже к активности вражеской тактической авиации добавилась угроза атаки «шахедов». В 23:06 об ударных беспилотниках сообщили Воздушные силы ВСУ.

О перемещении «шахедов» в небе над Харьковщиной сообщали до двух часов ночи. Около полуночи беспилотники были в районе Харькова.

Отбой дали в 06:04. Однако ненадолго. Уже в 06:40 тревога продолжилась. Она актуальна и по состоянию на 07:30.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 07:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".