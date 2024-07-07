Главные новости Харькова 7 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:36
Ночью над Харьковской областью летали «шахеды»
Тревогу в Харькове и области объявили с вечера 6 июля — в 22:15. Изначально начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами.
Позже к активности вражеской тактической авиации добавилась угроза атаки «шахедов». В 23:06 об ударных беспилотниках сообщили Воздушные силы ВСУ.
О перемещении «шахедов» в небе над Харьковщиной сообщали до двух часов ночи. Около полуночи беспилотники были в районе Харькова.
Отбой дали в 06:04. Однако ненадолго. Уже в 06:40 тревога продолжилась. Она актуальна и по состоянию на 07:30.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".