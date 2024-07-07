Головні новини Харкова 7 липня: як минула ніч

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07:36

Вночі над Харківською областю літали “шахеди”

Тривогу в Харкові та області оголосили з вечора 6 липня – о 22:15. Спочатку начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами.

Пізніше до активності ворожої тактичної авіації додалася загроза атаки “шахедів”. О 23:06 про ударні безпілотники повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Про переміщення “шахедів” у небі над Харківщиною повідомляли до другої години ночі. Близько півночі безпілотники були в районі Харкова.

Відбій дали о 06:04. Проте ненадовго. Вже о 06:40 тривога продовжилась. Вона є актуальною і станом на 07:30.