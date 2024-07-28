ГШ: по Харькову били противокорабельными ракетами, а по району Волчанска — КАБ
Фото: Генштаб ВСУ
Три атаки совершили военные РФ с начала суток вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Также враг нанес удар двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову и сбросил шесть КАБов по району Волчанска.
На Купянском направлении враг совершил штурм неподалеку Новоосиново. Бой продолжается. Пятью КАБами оккупанты бомбили Петропавловку, Табаевку и Богуславку.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 16:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки совершили военные РФ с начала суток вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".