ГШ: по Харькову били противокорабельными ракетами, а по району Волчанска — КАБ

Три атаки совершили военные РФ с начала суток вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также враг нанес удар двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову и сбросил шесть КАБов по району Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил штурм неподалеку Новоосиново. Бой продолжается. Пятью КАБами оккупанты бомбили Петропавловку, Табаевку и Богуславку.

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