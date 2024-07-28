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ГШ: по Харькову били противокорабельными ракетами, а по району Волчанска — КАБ

Происшествия 16:54   28.07.2024
Елена Нагорная
ГШ: по Харькову били противокорабельными ракетами, а по району Волчанска — КАБ Фото: Генштаб ВСУ

Три атаки совершили военные РФ с начала суток вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также враг нанес удар двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову и сбросил шесть КАБов по району Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил штурм неподалеку Новоосиново. Бой продолжается. Пятью КАБами оккупанты бомбили Петропавловку, Табаевку и Богуславку.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки совершили военные РФ с начала суток вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".