ГШ: по Харкову били протикорабельними ракетами, а по району Вовчанська – КАБ
Три атаки здійснили військові РФ з початку доби поблизу Глибокого та Вовчанська, де зараз триває одне боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Також ворог завдав удару двома протикорабельними ракетами Х-35У по Харкову й скинув шість КАБів по району Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурм неподалік Новоосинового. Бій триває. П’ятьма КАБами окупанти бомбардували Петропавлівку, Табаївку та Богуславку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 16:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки здійснили військові РФ з початку доби поблизу Глибокого та Вовчанська, де зараз триває одне боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".