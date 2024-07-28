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ГШ: по Харкову били протикорабельними ракетами, а по району Вовчанська – КАБ

Події 16:54   28.07.2024
Олена Нагорна
ГШ: по Харкову били протикорабельними ракетами, а по району Вовчанська – КАБ

Три атаки здійснили військові РФ з початку доби поблизу Глибокого та Вовчанська, де зараз триває одне боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Також ворог завдав удару двома протикорабельними ракетами Х-35У по Харкову й скинув шість КАБів по району Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурм неподалік Новоосинового. Бій триває. П’ятьма КАБами окупанти бомбардували Петропавлівку, Табаївку та Богуславку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки здійснили військові РФ з початку доби поблизу Глибокого та Вовчанська, де зараз триває одне боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".