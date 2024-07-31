Live
  • Ср 31.07.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.03
  • EUR 44.42

В четверг в Харькове перекроют улицу: автобусы изменят маршруты

Общество 12:07   31.07.2024
Виктория Яковенко
В четверг в Харькове перекроют улицу: автобусы изменят маршруты Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Мира, на участке от дома №74 до улицы Роганской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 1 августа.

Причина – необходимость проведения работ по замене водопровода, объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Плиточной, ул. Роганский, бул. Ивана Каркача и другим ближайшими улицами.

В это время изменят маршруты автобусы:

№70: бул. Дмитрия Антоновича – пр. Героев Харькова – автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Мира – ул. Пятихатская – ул. Роганская – ул. Луи Пастера – ул. 92-й бригады – ул. Зубарева.

№252: автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера – бул. Ивана Каркача (спорткомплекс).

Читайте также: На перекрестке в центре Харькова в среду на полдня ограничат движение

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
30.07.2024, 21:48
Главные новости Харькова 31 июля: ударом КАБ ранен ребенок, его мать погибла
Главные новости Харькова 31 июля: ударом КАБ ранен ребенок, его мать погибла
31.07.2024, 11:50
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
30.07.2024, 15:35
На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко
На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко
31.07.2024, 12:44
Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов
Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов
31.07.2024, 11:45
Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото)
Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото)
31.07.2024, 13:32

Новости по теме:

12:18
500 млн грн – на укрытия, 63 млн – на автобусы: что получат школы Харьковщины
08:02
Из-за нехватки электроэнергии изменили движение транспорта в Харькове — мэрия
10:04
Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет
19:36
Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник
08:48
Терехов в Германии встретился с мэром Нюрнберга: Харьков получил автобусы

Вы читали новость: «В четверг в Харькове перекроют улицу: автобусы изменят маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Мира, на участке от дома №74 до улицы Роганской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 1 августа.".