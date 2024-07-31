В четверг в Харькове перекроют улицу: автобусы изменят маршруты

Движение транспорта на улице Мира, на участке от дома №74 до улицы Роганской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 1 августа.

Причина – необходимость проведения работ по замене водопровода, объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Плиточной, ул. Роганский, бул. Ивана Каркача и другим ближайшими улицами.

В это время изменят маршруты автобусы:

№70: бул. Дмитрия Антоновича – пр. Героев Харькова – автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Мира – ул. Пятихатская – ул. Роганская – ул. Луи Пастера – ул. 92-й бригады – ул. Зубарева.

№252: автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера – бул. Ивана Каркача (спорткомплекс).

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