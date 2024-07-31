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У четвер в Харкові перекриють вулицю: автобуси змінять маршрути

Суспільство 12:07   31.07.2024
Вікторія Яковенко
У четвер в Харкові перекриють вулицю: автобуси змінять маршрути Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Миру, на ділянці від будинку №74 до вулиці Роганської, буде заборонений з 8:00 до 17:00 1 серпня.

Причина – необхідність проведення робіт з заміни водопроводу, пояснили в Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Плитковою, вул. Роганською, бул. Івана Каркача та іншим прилеглими вулицями.

В цей час змінять маршрути автобуси:

№70: бул. Дмитра Антоновича – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – вул. Миру – вул. П’ятихатська – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. 92-ї бригади – вул. Зубарєва.

№252: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача (спорткомплекс).

Читайте також: На перехресті в центрі Харкова в середу на пів дня обмежать рух

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Миру, на ділянці від будинку №74 до вулиці Роганської, буде заборонений з 8:00 до 17:00 1 серпня.".