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Дело одного из гауляйтеров Балаклеи, прославлявшего «СВО», передали в суд

Общество 18:25   01.08.2024
Елена Нагорная
Дело одного из гауляйтеров Балаклеи, прославлявшего «СВО», передали в суд Фото: УСБУ в Харьковской области

Дело 51-летнего «главы» оккупационной администрации Балаклеи на Харьковщине, который после освобождения города сбежал на неподконтрольную территорию Украины, передали в суд.

По ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения, и коллаборационная деятельность) мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что обвиняемый — пророссийски настроенный житель города Горловка Донецкой области. В конце мая 2022 года он приехал на захваченную военными РФ Изюмщину и занял должность «главы» Балаклеи. За свою работу он ежемесячно получал 100 тысяч рублей.

В июле 2022 года оккупанты назначили мужчину «и.о. начальника Балаклейского территориального управления военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области». На этой должности фигурант занимался вопросами «соцзащиты населения» и «гуманитарной помощи». Также он согласовывал с представителями ВС РФ передвижения граждан по оккупированным территориям Балаклейской громады.

Мужчина выступал на культурно-массовых мероприятиях, во время которых звучали лозунги в поддержку «СВО» и России. Кроме того, он принимал активное участие в создании положительного имиджа захватчиков. В июне 2022 года мужчина выступил на российском телеканале «Россия-24», а также успел дать интервью пропагандисту из РФ, которое в дальнейшем было опубликовано в YouTube.

Гауляйтер объявлен в розыск. Его будут судить заочно в Балаклейском райсуде.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 18:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 51-летнего «главы» оккупационной администрации Балаклеи на Харьковщине, который после освобождения города сбежал на неподконтрольную территорию Украины, передали в суд.".