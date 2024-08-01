Справу одного з гауляйтерів Балаклії, який прославляв “СВО”, передали до суду

Справу 51-річного “глави” окупаційної адміністрації Балаклії на Харківщині, який після звільнення міста втік на непідконтрольну територію України, передали до суду.

За ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та колабораційна діяльність) чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в обласній прокуратурі.

У відомстві нагадали, що обвинувачений — проросійськи налаштований мешканець міста Горлівка Донецької області. Наприкінці травня 2022 року він приїхав до захопленої військовими РФ Ізюмщини та обійняв посаду “главы” Балаклії. За свою роботу він щомісячно отримував 100 тисяч рублів.

У липні 2022 року окупанти призначили чоловіка «и.о. начальника Балаклейского территориального управления военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области». На цій посаді фігурант займався питаннями «соцзахисту населення» та «гуманітарної допомоги». Також він узгоджував з представниками ЗС РФ пересування громадян окупованими територіями Балаклійської громади.

Чоловік виступав на культурно-масових заходах, під час яких звучали гасла на підтримку «СВО» та Росії. Крім того, він брав активну участь у створенні позитивного іміджу загарбників в їхніх медіа. У червні 2022 року чоловік виступив на російському телеканалі «Росія-24», а також встиг дати інтервʼю пропагандисту з РФ, яке надалі було опубліковано в YouTube.

Гауляйтер оголошений у розшук. Його судитимуть заочно у Балаклійському райсуді.