В центре Харькова на месяц продлили перекрытие движения по переулку
Иллюстрация: GoogleMaps
В переулке Дизайнерском (в центре Харькова, неподалеку от Университета гражданской защиты) движение будет закрыто до 30 августа.
Проезд по переулку (на участке от ул. Алчевских, 18) планировали открыть 31 июля. Однако 1 августа пресс-служба мэрии сообщила, что перекрыто будет до 30 августа.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с продлением сроков проведения работ по реконструкции тепловых сетей. Объехать закрытый участок можно по улицам Алчевских, Веснина и т.д.» — посоветовали в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В переулке Дизайнерском (в центре Харькова, неподалеку от Университета гражданской защиты) движение будет закрыто до 30 августа".