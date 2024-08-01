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В центре Харькова на месяц продлили перекрытие движения по переулку

Общество 11:33   01.08.2024
Оксана Горун
В центре Харькова на месяц продлили перекрытие движения по переулку Иллюстрация: GoogleMaps

В переулке Дизайнерском (в центре Харькова, неподалеку от Университета гражданской защиты) движение будет закрыто до 30 августа.

Проезд по переулку (на участке от ул. Алчевских, 18) планировали открыть 31 июля. Однако 1 августа пресс-служба мэрии сообщила, что перекрыто будет до 30 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с продлением сроков проведения работ по реконструкции тепловых сетей. Объехать закрытый участок можно по улицам Алчевских, Веснина и т.д.» — посоветовали в горсовете.

Читайте также: Изменения в движении – в Изюме на Харьковщине будут ремонтировать переправу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В переулке Дизайнерском (в центре Харькова, неподалеку от Университета гражданской защиты) движение будет закрыто до 30 августа".