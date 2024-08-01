В центре Харькова на месяц продлили перекрытие движения по переулку

В переулке Дизайнерском (в центре Харькова, неподалеку от Университета гражданской защиты) движение будет закрыто до 30 августа.

Проезд по переулку (на участке от ул. Алчевских, 18) планировали открыть 31 июля. Однако 1 августа пресс-служба мэрии сообщила, что перекрыто будет до 30 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с продлением сроков проведения работ по реконструкции тепловых сетей. Объехать закрытый участок можно по улицам Алчевских, Веснина и т.д.» — посоветовали в горсовете.