У центрі Харкова на місяць продовжили перекриття руху провулком
У провулку Дизайнерському (у центрі Харкова, неподалік Університету цивільного захисту) рух буде закритий до 30 серпня.
Проїзд провулком (на ділянці від вул. Алчевських, 18) планували відкрити 31 липня. Проте 1 серпня пресслужба мерії повідомила, що перекрито буде до 30 серпня.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з реконструкції теплових мереж. Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Алчевських, Весніна та ін.” – порадили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У провулку Дизайнерському (у центрі Харкова, неподалік Університету цивільного захисту) рух буде закритий до 30 серпня".