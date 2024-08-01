У центрі Харкова на місяць продовжили перекриття руху провулком

У провулку Дизайнерському (у центрі Харкова, неподалік Університету цивільного захисту) рух буде закритий до 30 серпня.

Проїзд провулком (на ділянці від вул. Алчевських, 18) планували відкрити 31 липня. Проте 1 серпня пресслужба мерії повідомила, що перекрито буде до 30 серпня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з реконструкції теплових мереж. Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Алчевських, Весніна та ін.” – порадили в міськраді.