На следующей неделе в Харькове — масштабные изменения в движении трамваев
С 9:30 до 16:00 с 5 по 9 августа будет прекращено движение трамваев в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, а с 9:30 до 16:00 с 6 по 9 августа — на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова.
Это связано с ремонтами контактной сети и трамвайных путей, сообщает пресс-служба горсовета.
5 августа трамваи будут курсировать так:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
6-9 августа трамваи будут курсировать так:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
в обратном направлении: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова (в обратном направлении — ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных (ул. Героев Труда) — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
На период прекращения движения трамваев будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602 микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602 микрорайон).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, трамваи, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 16:00 с 5 по 9 августа будет прекращено движение трамваев в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, а с 9:30 до 16:00 с 6 по 9 августа — на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова.".