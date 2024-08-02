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Наступного тижня в Харкові – масштабні зміни в русі трамваїв

Суспільство 17:34   02.08.2024
Олена Нагорна
Наступного тижня в Харкові – масштабні зміни в русі трамваїв Фото: Харківська міськрада

З 9:30 до 16:00 з 5 по 9 серпня буде припинено рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, а з 9:30 до 16:00 з 6 по 9 серпня – на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вулиці Академіка Павлова.

Це пов’язано з ремонтами контактної мережі та трамвайних колій, повідомляє пресслужба міськради.

5 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

6-9 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку – вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених (вул. Героїв Праці) – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

На період припинення руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602 мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

Читайте також: У центрі Харкова на місяць продовжили перекриття руху провулком

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 17:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 16:00 з 5 по 9 серпня буде припинено рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, а з 9:30 до 16:00 з 6 по 9 серпня – на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вулиці Академіка Павлова.".