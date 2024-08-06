Днем дождь, может быть гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 7 августа

В среду, 7 августа, в Харькове и области ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.