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Днем дождь, может быть гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 7 августа

Общество 20:15   06.08.2024
Елена Нагорная
Днем дождь, может быть гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 7 августа Фото: Василий Голосный

В среду, 7 августа, в Харькове и области ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 20:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 7 августа, в Харькове и области ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.".