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Удень дощ, може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 7 серпня

Суспільство 20:15   06.08.2024
Олена Нагорна
Удень дощ, може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 7 серпня Фото: Василь Голосний

У середу, 7 серпня, у Харкові та області вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, місцями із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 20:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 7 серпня, у Харкові та області вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, подекуди із грозою.".