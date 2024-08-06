Удень дощ, може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 7 серпня

У середу, 7 серпня, у Харкові та області вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, місцями із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.