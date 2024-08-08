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Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения

Общество 16:54   08.08.2024
Виктория Яковенко
Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении российские войска один раз безуспешно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".