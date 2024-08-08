Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении российские войска один раз безуспешно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки.