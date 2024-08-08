Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении российские войска один раз безуспешно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки.
Читайте также: F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, волчанск, ВСУ, генштаб, север, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".