Генштаб про атаки на Харківщині: на півночі тривають два боєзіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу Синьківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".