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Генштаб про атаки на Харківщині: на півночі тривають два боєзіткнення

Суспільство 16:54   08.08.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб про атаки на Харківщині: на півночі тривають два боєзіткнення Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу Синьківки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".