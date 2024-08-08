Генштаб про атаки на Харківщині: на півночі тривають два боєзіткнення

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу Синьківки.