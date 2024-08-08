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По Харьковщине стало прилетать меньше российских КАБов — Синегубов

Общество 18:41   08.08.2024
Елена Нагорная
По Харьковщине стало прилетать меньше российских КАБов — Синегубов Фото: wikipedia.org

Снижение количества ударов корректируемыми авиабомбами по Харьковской области констатировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает наносить удары, однако сегодня констатируем значительно меньшее количество корректируемых авиабомб. Если мы фиксировали ежесуточно от 30 до 60 таких ударов, то сейчас имели лишь несколько. Два имели ракетных удара и факт применения по гражданским нашим службам FPV-дрона», — сказал Синегубов.

Ранее пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев связал уменьшение числа авиаударов по Харьковщине с появлением в украинском небе F-16, с заявлениями президента об усилении ПВО в регионе, а также с поражением аэродрома «Морозовск» в Ростовской области 3 августа. Там, по его словам, была уничтожена как инфраструктура, так и склады с боеприпасами.

Читайте также: ВС РФ сутки не применяли авиацию на Харьковском направлении — ОТГВ «Харьков»

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снижение количества ударов корректируемыми  авиабомбами по Харьковской области констатировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".