По Харьковщине стало прилетать меньше российских КАБов — Синегубов

Снижение количества ударов корректируемыми авиабомбами по Харьковской области констатировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг продолжает наносить удары, однако сегодня констатируем значительно меньшее количество корректируемых авиабомб. Если мы фиксировали ежесуточно от 30 до 60 таких ударов, то сейчас имели лишь несколько. Два имели ракетных удара и факт применения по гражданским нашим службам FPV-дрона», — сказал Синегубов.

Ранее пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев связал уменьшение числа авиаударов по Харьковщине с появлением в украинском небе F-16, с заявлениями президента об усилении ПВО в регионе, а также с поражением аэродрома «Морозовск» в Ростовской области 3 августа. Там, по его словам, была уничтожена как инфраструктура, так и склады с боеприпасами.