По Харківщині стало прилітати менше російських КАБів – Синєгубов

Зменшення кількості ударів керованими авіабомбами по Харківській області констатував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує завдавати ударів, однак сьогодні констатуємо значно меншу кількість керованих авіабомб. Якщо ми фіксували щодоби від 30 до 60 таких ударів, то наразі мали лише декілька. Два мали ракетні удари та факт застосування по цивільних наших службах FPV-дрона“, – сказав Синєгубов.

Раніше прессекретар ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев зв’язав зменшення кількості авіаударів по Харківщині з появою в українському небі F-16, із заявами президента про посилення ППО в регіоні, а також із ураженням аеродрому “Морозовск” у Ростовській області 3 серпня. Там, за його словами, було знищено як інфраструктуру, так і склади з боєприпасами.