Пятница пройдет без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 9 августа

В пятницу, 9 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.