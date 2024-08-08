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Пятница пройдет без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 9 августа

Общество 18:57   08.08.2024
Елена Нагорная
Пятница пройдет без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 9 августа Фото: Василий Голосный

В пятницу, 9 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 18:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 9 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".