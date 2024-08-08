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П’ятниця пройде без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 серпня

Погода 18:57   08.08.2024
Олена Нагорна
П’ятниця пройде без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 серпня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 9 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 9 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".