П’ятниця пройде без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 серпня

У п’ятницю, 9 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.