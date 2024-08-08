РФ начала активно бить FPV-дронами – мэр Купянска
Враг почти ежедневно обстреливает Купянскую громаду на Харьковщине из всего имеющегося вида вооружения, сообщил в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.
«Очень много этого вооружения и РСЗО, и артиллерия, и КАБы. И последнюю неделю очень активное применение FPV-дронов именно по центральной части Купянска», — рассказал Беседин.
По его словам, под ударами РФ – гражданская, критическая инфраструктура и логистические пути, которыми доставляется «гуманитарка». Несмотря на обстрелы, в городе работают магазины, аптеки, почта, банкоматы, маршрутный транспорт внутри громады и железнодорожное сообщение.
Из громады также продолжается эвакуация, однако желающих уехать мало. В основном, остаются пожилые люди, но есть и 167 детей, которые сейчас проживают в громаде.
«Мы ежедневно подчеркиваем, что нужно покинуть территорию громады, выехать в более безопасные места», — подчеркнул Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: FPV-дрон, Беседин, громада, купянск, обстрелы, оружие, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг почти ежедневно обстреливает Купянскую громаду на Харьковщине из всего имеющегося вида вооружения, сообщил в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.".