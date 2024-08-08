РФ почала активно бити FPV-дронами – мер Куп’янська
Ворог майже щодня обстрілює Куп’янську громаду на Харківщині з всього наявного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.
«Дуже багато цього озброєння і РСЗВ, і артилерія, і КАБи. І останній тиждень дуже активне застосування FPV-дронів саме по центральній частині Куп’янська», – розповів Беседін.
За його словами, під ударами РФ – цивільна, критична інфраструктура та логістичні шляхи, якими доставляється «гуманітарка». Попри обстріли, в місті працюють магазини, аптеки, пошта, банкомати, маршрутний транспорт всередині громади та залізничне сполучення.
З громади також продовжується евакуація, однак охочих виїхати мало. Здебільшого залишаються люди похилого віку, але є й 167 дітей, які зараз проживають у громаді.
«Ми щодня наголошуємо на тому, що потрібно покинути територію громади, виїхати в більш безпечні місця», – підкреслив Беседін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: FPV-дрон, Беседин, громада, куп'янск, обстріли, оружие, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог майже щодня обстрілює Куп’янську громаду на Харківщині з всього наявного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.".