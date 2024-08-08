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РФ почала активно бити FPV-дронами – мер Куп’янська

Суспільство 12:21   08.08.2024
Вікторія Яковенко
РФ почала активно бити FPV-дронами – мер Куп’янська скриншот

Ворог майже щодня обстрілює Куп’янську громаду на Харківщині з всього наявного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Дуже багато цього озброєння і РСЗВ, і артилерія, і КАБи. І останній тиждень дуже активне застосування FPV-дронів саме по центральній частині Куп’янська», – розповів Беседін.

За його словами, під ударами РФ – цивільна, критична інфраструктура та логістичні шляхи, якими доставляється «гуманітарка». Попри обстріли, в місті працюють магазини, аптеки, пошта, банкомати, маршрутний транспорт всередині громади та залізничне сполучення.

З громади також продовжується евакуація, однак охочих виїхати мало. Здебільшого залишаються люди похилого віку, але є й 167 дітей, які зараз проживають у громаді.

«Ми щодня наголошуємо на тому, що потрібно покинути територію громади, виїхати в більш безпечні місця», – підкреслив Беседін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог майже щодня обстрілює Куп’янську громаду на Харківщині з всього наявного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.".