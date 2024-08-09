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В Харькове ограбили мужчину: предполагаемого преступника почти сразу поймали

Общество 13:49   09.08.2024
Виктория Яковенко
В Харькове ограбили мужчину: предполагаемого преступника почти сразу поймали Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, ограбил мужчину в Харькове.

8 августа вечером патрульные получили вызов о грабеже на Александровском проспекте. Заявитель вместе с очевидцем происшествия рассказали, что двое неизвестных мужчин украли деньги и мобильный телефон, после чего сбежали с места происшествия, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Полицейские передали информацию в радиоэфир и начали поиск. При отработке прилегающей территории, на улице Пожарского, патрульные заметили мужчину, который подпадал под ориентировку. Впоследствии мужчину узнали заявитель с очевидцем», — добавили патрульные.

На место копы вызвали следственно-оперативная группа. В дальнейшем причастность мужчины к преступлению будут устанавливать следователи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, который, вероятно, ограбил мужчину в Харькове.".