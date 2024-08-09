У Харкові пограбували чоловіка: ймовірного злочинця майже одразу піймали
Правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно пограбував чоловіка у Харкові.
8 серпня ввечері патрульні отримали виклик про грабіж на Олександрівському проспекті. Заявник разом з очевидцем події розповіли, що двоє невідомих чоловіків вкрали гроші та мобільний телефон, після чого втекли з місця події, повідомили в Управління патрульної поліції в Харківській області.
«Поліцейські передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання прилеглої території, на вулиці Пожарського, патрульні помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Згодом, чоловіка впізнали заявник з очевидцем», – додали патрульні.
На місце копи викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно пограбував чоловіка у Харкові.".