«Прилет» по детскому центру: по Золочеву били противокорабельными ракетами
По предварительным данным, около полуночи 11 августа российские военные ударили по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области двумя противокорабельными ракетами Х-35.
Было частично разрушено здание детской спортивной школы, повреждено по меньшей мере восемь жилых домов. Без пострадавших, сообщили в областной прокуратуре.
Сегодня в 8:00 под обстрелом, предварительно из РСЗО «Град», было село Александровка Золочевской громады. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здания фермерского хозяйства. Острую реакцию на стресс получил 77-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Враг терроризирует Золочевщину, на утро было 30 поврежденных домов — ХОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Прилет» по детскому центру: по Золочеву били противокорабельными ракетами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 12:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, около полуночи 11 августа российские военные ударили по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области двумя противокорабельными ракетами Х-35.".