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«Прилет» по детскому центру: по Золочеву били противокорабельными ракетами

Происшествия 12:13   11.08.2024
Елена Нагорная
«Прилет» по детскому центру: по Золочеву били противокорабельными ракетами

По предварительным данным, около полуночи 11 августа российские военные ударили по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области двумя противокорабельными ракетами Х-35.

Было частично разрушено здание детской спортивной школы, повреждено по меньшей мере восемь жилых домов. Без пострадавших, сообщили в областной прокуратуре.

Сегодня в 8:00 под обстрелом, предварительно из РСЗО «Град», было село Александровка Золочевской громады. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здания фермерского хозяйства. Острую реакцию на стресс получил 77-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, около полуночи 11 августа российские военные ударили по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области двумя противокорабельными ракетами Х-35.".