«Прилет» по детскому центру: по Золочеву били противокорабельными ракетами

По предварительным данным, около полуночи 11 августа российские военные ударили по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области двумя противокорабельными ракетами Х-35.

Было частично разрушено здание детской спортивной школы, повреждено по меньшей мере восемь жилых домов. Без пострадавших, сообщили в областной прокуратуре.

Сегодня в 8:00 под обстрелом, предварительно из РСЗО «Град», было село Александровка Золочевской громады. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здания фермерского хозяйства. Острую реакцию на стресс получил 77-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).